«Последний пророссийский элемент в элите Азербайджана уже отстраняется, и Москва понимает, что…»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Азербайджан, где примет участие в церемонии открытия конкурса «Кубок моря» Армейских международных игр, об этом сообщили в Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, российский министр встретится с главой Минобороны Азербайджана Закиром Гасановым и будет принят президентом Ильхамом Алиевым.

Отметим, что это первый визит после военных учений Турции и Азербайджана.

Но интереснее всего, что у Баку есть множество вопросов к российской стороне, и, самое главное, это военные грузы, которые были отправлены в Армению. Как известно, азербайджанская сторона обеспокоена этим и, скорее всего, данный вопрос будет ключевым во время переговоров в Баку.

А перед визитом в Баку Сергей Шойгу встретился с министром обороны Армении Давидом Тонояном, в ходе встречи в Москве министры обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе, а также на линии соприкосновения огня в Нагорном Карабахе.

«В ходе встречи глава Минобороны Армении представил своему российскому коллеге сложившуюся ситуацию в регионе после июльских военных действий, а также оперативную обстановку на армяно-азербайджанской государственной границе и линии соприкосновения огня в Нагорном Карабахе», — сообщили в Минобороны Армении.

Сообщается, что стороны также обсудили двусторонние вопросы военного сотрудничества и региональные проблемы. С другой стороны, в российских СМИ были опубликованы сообщения о том, что Россия готова обсудить вопрос поставки Армении новой партии современных многоцелевых истребителей Су-30СМ.

Об этом сказала «Интерфаксу» официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Мария Воробьева. Она отметила, что работа с армянской стороной по этому вопросу продолжается.

«Тема закупки самолетов будет обсуждаться в случае подтверждения заинтересованности в этом армянской стороны», — сказала Воробьева на вопрос, обсуждается ли продолжение закупок Ереваном истребителей поколения 4+.

Вместе с тем, в Минобороны Армении заявили, что Россия намерена модернизировать находящиеся на вооружении армянской армии штурмовики Су-25.

В комментарии «Зеркало» депутат Милли Меджлиса, член комиссии по обороне Эркин Гадирли сказал, что заявление российской стороны о том, что они готовы продать новые самолеты Армении, говорит о некоем недовольстве Россией азербайджано-турецкими военными учениями.

«Учения были масштабные и имели вполне очевидные цели. Кроме того, несомненно, что в Кремле понимают, что у Армении нет достаточно материальных средств для закупки большого количества военной техники, и поэтому эта техника будет дана в качестве кредита, который армяне или не вернут, или вернут с большой скидкой. Так что в данном случае Россия пользуется Арменией для того, чтобы надавить на Азербайджан и ограничить его политический выбор», — считает депутат.

Гадирли добавил, что с этим тезисом многие не согласны, хотя, он считает, что Азербайджан с первого дня независимости последовательно шел на сближение с Западом.

«Сейчас это стало более очевидно, чем раньше. Это видно и по энергетическим проектам, и по вопросам в области безопасности, а теперь, когда президент назначил нового главу МИД, он даже поручил ему ускорить соглашения с ЕС. Интересный поворот, который последовал после того, как из Брюсселя были сделаны некоторые заявления по поводу оккупированных территорий, где Нагорный Карабах был обозначен оккупированной территорией. ЕС таким образом дал Пашиняну понять, что они готовы принять его прозападный вектор, но с Карабахом Армению в Европу не пустят. Кстати, после этого и начались Товузские события», — подчеркнул он.

Парламентарий также добавил, что заявление Ильхама Алиева об ускорении соглашений между ЕС и Азербайджаном – это был ответный жест в сторону Брюсселя.

«В России это увидели и обеспокоились, и сейчас пытаются воспользоваться практикой «кнута и пряника». С одной стороны, Лавров в своем последнем интервью намекнул о том, что Товузские события были начаты Арменией, и это было неправильно, что можно рассматривать как своеобразный «кнут», а заявление о продаже самолета – это своеобразный «пряник», — сказал он.

Депутат также считает, что Азербайджан не будет менять стратегию и на пустом месте злить Россию.

«С другой стороны, у самой России рычагов воздействия на Азербайджан не так много, в отличие от других постсоветских государств, в Азербайджане нет российской мягкой силы в силу целого ряда причин. Во-первых, оккупация — все знают, что Россия – это союзник Армении, а это очень важный фактор.

Даже если в Азербайджане кто-то и захочет построить свою политическую карьеру на дружбе, то далеко пойти не получится. Потому что 20 января, ходжалинские события, 366 полк — все это в памяти азербайджанцев, и никто это не забудет. Я думаю, что Россия это понимает, и поэтому у них нет тут своей оппозиции. Последний пророссийский элемент внутри элиты тоже уже отстраняется. Так что Москва понимает, что она может давить на Азербайджан до определенного предела», — добавил он.

Говоря о запланированном визите главы МИД Джейхуна Байрамова в Москву, парламентарий сказал, что это ознакомительный визит.

«И Лавров хочет познакомиться с новым министром, и сам министр, видимо, хочет познакомиться со своим визави. Никакого прорыва от этой встречи я не жду. Министр уже побывал в Турции, и сейчас он намерен посетить Москву, возможно, Азербайджан этим хочет дать понять, какие ориентиры у нас. Поэтому, скорее всего, эта встреча – больше зондаж, ознакомительная встреча. Но тут важно иметь в виду, что визит Шойгу в Баку и визит Байрамова в Москву, это корректировка Москвы. Видимо Шойгу привезет какие-то предложения в Баку, а уже Байрамов отвезет ответ в Москву», — резюмировал он.