Чиновники Евросоюза рассматривают дальнейшее ужесточение финансовых санкций против России и могут отключить от международной платежной системы SWIFT последний крупный государственный банк, сохраняющий к ней доступ.

Газпромбанк, через который проводятся расчеты за газ, может стать первым кандидатом на отлучение от SWIFT в восьмом пакете санкций ЕС, сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатов, знакомых с ситуацией.

Ввести санкции против ГПБ — де-факто единственного из крупных банков-«госов», сохраняющего доступ к расчетам в евро, — предлагают страны Балтии, Ирландия и Польша, говорят источники агентства.

Они также предлагают включить в восьмой пакет запрет на покупку в России СПГ, ограничить сотрудничество в атомной энергетике и подвести под санкции услуги по страхованию поставок долларовых банкнот. Сами такие поставки запрещены с начала марта.

Кроме того, Евросоюз рассматривает ужесточение технологических санкций, запрет на поставки программного обеспечения и средств кибербезопасности, полное эмбарго на российские алмазы и сталь, а также ограничения на рынке недвижимости. Под запрет могут попасть сделки с компаниями и гражданами РФ, которые не являются резидентами одной из стран Евросоюза.

Помимо этого, в восьмой пакет предлагается включить расширение запрета на вход в европейские порты для российских судов и новые санкций в отношении пропагандистских СМИ. (moscowtimes.ru)