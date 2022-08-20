На фоне нестабильной обстановки в Крыму и усложнившейся процедуры получения шенгенских виз российские туристы обратили свое внимание на Абхазию, которая ранее не пользовалась у них такой популярностью, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на игроков рынка.

Спрос на поездки в сепаратистский регион Грузии за год увеличился на 25%, рассказала представитель «Интуриста» Дарья Домостроева. Сергей Ромашкин из туркомпании «Дельфин» сообщил о росте интереса к региону на 15-18%. В Ostrovok.ru указали, что Абхазия вошла и в топ-10 направлений по самостоятельному бронированию, хотя в прошлом году она не попадали в подобные рейтинги.

Популярной среди туристов т.н. республика стала вопреки поднявшимся ценам: за год средняя стоимость ночи подорожала на 16%, до 4300 рублей.

Домостроева предположила, что в регион начали приезжать россияне, которые раньше предпочитали путешествовать по Европе. Ромашкин добавил, что Абхазию могли выбрать и те, кто в этом году передумал ехать в Крым.

По данным сайта Travelata.ru, число бронирований заграничных туров на июнь–август в целом выросло на 12% по сравнению с тем же периодом в 2021-м, когда во многих странах еще действовали коронавирусные ограничения.

Наиболее востребованными для летних организованных поездок стали Турция, Египет, ОАЭ и Мальдивы. В OneTwoTrip пятью наиболее популярными направлениями назвали Армению, Таджикистан, Кыргызстан, Турцию и Узбекистан.

По оценкам «Туту.ру» и Ostrovok.ru, летом многие россияне также выбирали для отдыха Грузию, Израиль, Италию, Испанию и Францию.