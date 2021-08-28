В нашей стране на протяжении десятков лет действовала система инвалидности, согласно которой выдавалась одна из трех групп. Менее чем через год, с июня 2022 года, вступят в силу поправки, внесенные в закон Азербайджана «О правах лиц с инвалидностью», которые отражают новый концептуальный подход в вопросах присуждения инвалидности.

Оценка инвалидности будет осуществляться не по группам, а по степени утраты функций организма.

Вместо понятия «I группа инвалидности» вводится категория «Инвалидность за нарушение функций организма на 81-100 процентов».

Вместо «II группы инвалидности» вводится понятие «Инвалидность за нарушение функций организма на 61-80 процентов».

Категория «III группа инвалидности» заменяется «Инвалидностью за нарушение функций организма на 31-60 процентов».

По мнению некоторых экспертов, как сообщает Turan, новый порядок лишит часть граждан с инвалидностью этого статуса при повторной оценке их состояния, или понизит их категорию.

К примеру, лица, имеющие изъян какого-либо органа, но не утратившие функции, не будут считаться инвалидами.

В настоящее время в стране около 640 тысяч инвалидов. По мнению наблюдателей, при новой системе их число может снизиться на 15-20 процентов. Изменения вступят в силу с первого июля 2022 года.

Есть ли у людей с инвалидностью реальный повод для опасений, или напротив, новые правила будут более справедливыми?

Данный момент прокомментировал Руководитель общественного объединения «Центр развития и поддержки – Независимая Жизнь», эксперт по вопросам инвалидности Айдын Халилов: «Нововведения приняты на основе международной классификации ООН о болезнях и состоянии здоровья. И нужно принимать во внимание этот факт. Инвалидность будет оцениваться по потере функций жизненно необходимых для нормальной жизни. Наоборот, количество людей с инвалидностью по новой классификации должно увеличиться. За границей, например, человек, у которого одышка и который не может нормально пройти сто метров, расценивается как человек с потерей определенных функций».

Проблема в том, что в Азербайджане всегда чешут правой рукой левое ухо, то есть другой вопрос, как будут применяться новые критерии. Человек, который пойдет на комиссию, должен будет показать и доказать, как ему сложно жить.

«Специалисты, которые будут принимать решение, должны учитывать все факторы жизни и деятельности этого человека. Взять, к примеру, Нико Вуйчича. Он с рождения не имеет ни рук, ни ног, но Нико очень активный и может сам себя обслуживать. А есть люди, которые в его состоянии не могут делать ничего. Однако, если человек, у которого отсутствуют конечности, себя обслуживает, и он активен, это не означает, что ему не полагается инвалидность, это был бы абсурд»,–говорит Халилов.

Ахмед Рахманов – член правления общественной организации «Родительское сообщество «Əl -ələ»», участник Карабахской войны, имеет инвалидность II группы. По его словам, у нас многие врачи не проводят полноценного обследования для установки диагноза и определения степени инвалидности. И сама система назначения инвалидности очень сложная.

«Так, хочу рассказать о семье из 5 человек из Тертерского района– все они инвалиды. И им не дают пенсию, так как нужно переосвидетельствование. На основании диагноза им могли бы автоматически выдать пенсию, но нет, им говорят, что надо лечь в больницу и принести документ, это подтверждающий. Но ведь диагноз очевиден, у них инвалидность с рождения», – сказал он.

Что касается грядущих изменений, то, по его мнению, немногие люди с инвалидностью понимают их суть. Но если человек будет знать суть новых критериев, то Минтруда столкнется не с уменьшением, а с увеличением количества лиц с инвалидностью.

«Например, если у человека серьезные проблемы с почками, то надо проверить не только их, но и все — от зрения до состояния сердечно-сосудистой системы.

Если у человека лет 10 назад, например, была инвалидность из-за отсутствия части ноги, то спустя годы, скорее всего, накопились другие проблемы со здоровьем, что выяснится, если обследоваться от и до. И процент инвалидности, – считает Рахманов, – после этого может быть более высоким. Если брать мировые стандарты, то будет немало тех, кто при тщательном обследовании подпадут под категорию людей, у которых нарушены функции организма из-за некачественной еды, воды и т.д».