«После успехов в Сирии и в Ливии турки захотят повторить успех на Южном Кавказе» — Эркин Гадирли

Единственный регион, где русские и турки пока не столкнулись – это Южный Кавказ, таким мнением поделился с # депутат Милли Меджлиса Эркин Гадирли, комментируя азербайджано-турецкие военные учения.

«У Азербайджана с Турцией нет таких документально оформленных соглашений о военно-политическом сотрудничестве, как есть у Армении с Россией. Тем не менее, ни у каких стран мира нет таких тесных отношений, как между Баку и Анкарой, причем без каких-либо договоров. Вплоть до того, что военнослужащие целуют флаги друг друга. Где еще можно увидеть военного, целующего флаг другого государства? Я уже не говорю о том, что Турция имеет свои стратегические интересы в нашем регионе, безотносительно к тюркскому фактору в Азербайджане», — отметил депутат.

С другой стороны, мы видим, что Турция и Россия открыто противостоят друг другу в Сирии и в Ливии, вплоть до того, что атакуют друг друга, а в Ливии турки вообще нанесли поражение русским, добавил он.

«Единственный регион, который где пока русские и турки не столкнулись – это Южный Кавказ, но после Сирии и Ливии, не исключено, что турки захотят повторить тот же успех и на Южном Кавказе, тем более, что есть повод», — сказал он.

Говоря о военных учениях в регионе, Гадирли добавил, что это, конечно же, ответ на российско-армянские учения.

«При этом учения между Азербайджаном и Турцией более масштабные и охватывают очень большие территории, начиная с Нахчывана, и до Евлаха и Кюрдамира. Если посмотреть по карте, то территории учений по ландшафту максимально близки к оккупированным территориям. Понятно, что учения сами по себе это вопрос межгосударственных отношений между Азербайджаном и Турцией, но тут контекст гораздо шире», — считает парламентарий.

По его словам, турецкие официальные лица на самом высоком уровне дали понять, что они будут защищать Азербайджан не только на словах. Они очень открыто заявили, что событие в Товузе – «это дело не только самой Армении, и это превосходит собственные возможности Армении», намекая на Россию.

Гадирли также сказал, что во время боевых действий со стороны турецких военных и политиков мы услышали не дипломатическую, а военно-патриотическую риторику, которую произносят обычно руководители стран, защищая свою территорию.

«Все будет зависеть от того, как построит свою политику Россия. Захочет ли она пойти на конфронтацию из-за Армении с Турцией и Азербайджаном? Вопрос сложный для России. С одной стороны, Азербайджан более надежный и платежеспособный партнер для России, ничего у нее не просящий, являющийся мостом между Каспийским и Черным морями, Кавказскими горами и Персидским заливом. Азербайджан – это ключ к хорошим отношениям с Турцией, это вероятно хороший мост в отношениях с Пакистаном», — сказал он.

По мнению депутата, Азербайджан, будучи, с одной стороны, страной тюркского мира, а с другой — исламского мира, представляет большую стратегическую важность, чем Армения.

«Армения настолько увлеклась своей идентичностью, что сейчас не является частью большего мира, чем тот мир, который охватывает их григорианское мировоззрение. Да, у них много успешных людей, сильная диаспора и так далее, но это все то же армянство и не является чем-то большим. Азербайджан же, будучи частью многих цивилизаций и миров, сам по себе является важной страной. Поэтому по всем параметрам России нельзя терять Азербайджан, и я уверен, что в Кремле это понимают, по крайней мере, некоторые круги во власти.

С другой стороны, из-за этой маленькой Армении, которая даже с долгами не расплачивается, ссориться с Турцией и с Азербайджаном не стоит. Так что можно сказать, что для нашего региона наступают очень опасные времена, но — чему быть, того не миновать», — полагает аналитик.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли, что в последнем противостоянии заинтересована была и Франция, так как она тоже является геополитическим противником Турции, как и Россия, Гадирли сказал, что если речь идет о трубопроводах, то это не французский масштаб, и она не станет ввязываться в конфликт из-за этого.

«Потому что эти трубы геополитически принадлежат Британии. Даже русские не стали бомбить их в 2008 году. Любой, кто ударит по трубе, испортит отношения с Британией. Да, Франция является геополитическим соперником Британии в нашем регионе и у нее есть даже целая теория и дипломатия, как противостоять Британии в разных странах в мире, но трубопроводы эти — британская монополия.

Поэтому Франция сама тоже пытается вложиться и получить свою долю от этих трубопроводов и железнодорожной инфраструктуры. Провоцировать армян пойти на такое обострение не думаю, что возможно, а вот Россия может ударить по трубе в Грузии руками осетин или абхазов, причем трубопровод там проходит совсем рядом», — считает он.

Гадирли, комментируя вопрос о позиции Ирана в случае войны в регионе, сказал, что Иран дважды сделал заявления о поддержке нашей территориальной целостности, когда шли бои. «По-моему, этого более чем достаточно», — добавил он, но при этом заметил – «У Ирана нет конструктивной силы в нашем регионе, деструктивная есть, и они это понимают».

В то же время, по его словам, конструктивная сила в регионе пока остается у России, но она стремительно убывает, а деструктивная сила у нее есть в лице сепаратистов. Конструктивная сила в регионе есть только у Турции, ЕС, США — в какой-то мере, и только в вопросах безопасности. Турция, Грузия и Азербайджан имеют тесные отношения и имеют много экономических проектов и даже проводят военные учения. Поэтому, у Турции больше экономического влияния в регионе, чем у России, и в будущем этот отрыв будет расти.

Аналитик также добавил, что если посмотреть на товарооборот между Россией и Азербайджаном, то это в основном вооружения и сельхозпродукция. «За все эти годы ни Гейдар Алиев, ни Ильхам Алиев крупный российский капитал в нашу страну не пускали. Мы не видим, что у нас в стране представлена какая-то крупная российская корпорация в той или иной сфере. Считаю это очень правильной политикой. Нашими главными партнерами остаются Турция и ЕС, и связи с ними будут только углубляться с учетом того, что президент, когда принимал нового главу МИД, наказал заняться подготовкой договора с ЕС», — подытожил он.