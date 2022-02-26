Да, война стала реальностью. Стороны, как говорится, со слов, с устных заявлений и угроз перешли к делу. Теперь СМИ говорят и показывают только об одном – о войне между Украиной и Россией, т.к. Москва почти по всему периметру границ Украины перешла на широкомасштабное наступление.

К сожалению, Украина оказалась одна перед российским наступлением. Конечно, следует отметить, что в эти дни США и страны-члены НАТО заняты только украинской проблемой, но они не думают о военном вмешательстве, вместе этого выступают с заявлениями, говорят о самом «жестком пакете санкций» против России.

Как известно, еще до начала войны всем было понятно, что Запад не будет воевать на стороне Украины. Но к сожалению, они не учитывают один очень важный момент: после Украины Россию уже не остановить, понятно, что Москва не устоит перед соблазном восстанавливать бывший СССР, точнее оккупировать часть бывших советских республик.

Но тут возникает интересный вопрос: Неужели на Западе не думают над этим? Думается, США и страны-члены НАТО вовсе не исключают этого Наоборот, они стремятся к тому, чтобы Москва вновь оказалась в военном болоте.

Против России уже применяются самые жесткие санкции. СМИ уже говорят о многомиллиардных потерях Москвы. А это всего лишь начало процесса.

В свое время, когда СССР вторгся в Афганистан, также никто не думал, что это станет концом «империи зла». Но через несколько лет в Москве начали думать, как же выйти из этого кризиса. По всей видимости, так случится и на этот раз. Конечно, сперва Россия, взяв (если это случится!) Украину, как уже заметили чуть выше, не устоит перед соблазном оккупировать другие бывшие советские республики. Например, очевидно, что Грузия и Молдова станут весьма уязвимы перед российской угрозой. Понятно, что США и НАТО не будут воевать на стороне Грузии и Молдовы. Но финал этого процесса все же станет весьма плачевным.

Тут следует отметить такое обстоятельство, что в постсоветских странах часть населения с одобрением относятся к заявлениям российских политиков о восстановлении бывшего СССР. Но они не учитывают одно: коммунистический СССР больше не восстановится. Скорее всего Россия попытается восстановить некий геополитический союз, потому что экономические возможности ее вовсе не соответствуют геополитическим амбициям.

Не стоит забывать о санкциях и против Москвы. Политики и дипломаты Запада говорят и пишут о невиданных прежде санкциях против России. В Кремле надеются, что им удастся обойти эти препятствия западных стран, так как мир многополярен и не все слушают и действуют по установкам Вашингтона. Кроме того, есть примеры Ирана, Северной Кореи и других стран. Но все это пустые надежды. Санкции против России обещают быть более жесткими.

Мы не раз писали, что Украина станет военным капканом для России. Но и на Западе не учитывают все аспекты этой сложнейшей проблемы.

Например, в Европу может устремиться поток украинских беженцев-мигрантов. У Украины население многомиллионное. Понятно, что в случае оккупации страны Россией не все захотят жить в Украине и направятся в разные страны Европы. По этой причине, надо всесторонне обдумать новую украинскую проблему: достаточны ли будут жесткие санкции против России? Может быть, как в свое время в югославском конфликте, вмешательство НАТО будет неизбежным?..