Президент России Владимир Путин, развязавший войну против Украины, объявил об очередном перемирии, которое, по его словам, пройдет в начале мая. По его словам, «перемирие» объявляется из «гуманитарных соображений» в те дни, когда в РФ будут праздновать 80-летие победы в ВОВ – с 00:00 с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая.

«Российская сторона объявляет перемирие. На этот период прекращаются все боевые действия. Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру», – подчеркнули в Кремле. В то же время было подчеркнуто, что в случае нарушений перемирия украинской стороной российская армия будет «адекватно и эффективно отвечать».

Тут стоит особо отметить, что после всех тех ужасающих преступлений, что Россия совершила против Украины и украинцев, фраза про какие-то «гуманитарные соображения» с российской стороны, мягко говоря, режет слух своим цинизмом и неискренностью. Тем более, что в последнее время мы уже видели примеры поистине варварских атак на мирные украинские города.

В чем же тогда мотивы предложения российского руководства? Они просты и очевидны. В первую очередь, в Кремле хотят спокойно отпраздновать 80-летие победы в ВОВ, доля в которой Украины огромна. А дальше, ясное дело, можно будет продолжать бомбежки Украины. Правда, долго себя так вести у России не получится. У экономики свои законы и они никак не зависят от желаний руководства России.

Согласно прогнозу «Альфа-Банка», уже в течение ближайших трех лет цена на нефть премиальной марки Brent упадет до $45 за баррель, а российская Urals — ниже $40. Для российской экономики это катастрофа. Внимание на прогноз обратил российский экономист Вячеслав Ширяев. «Такой уровень цен почти полностью уничтожит нефтяной экспорт из РФ, лишив экономику любых шансов на выживание», — пишет эксперт.

Он уточнил, что аналогичные упаднические сценарии предлагает и российский Центробанк, который призывает правительство РФ учитывать грядущую катастрофу, планируя бюджет страны. Разбалансировку рынков эксперты ожидают уже к 2028 году. Экономист предполагает, что Россия столкнется с очень тяжелыми экономическими и внутриполитическими потрясениями из-за новой эпохи «низких цен», при которой баррели будут ниже себестоимости добычи.

Похожая ситуация была накануне краха Советского Союза. «На рынке не осталось позитивных для Кремля прогнозов. Все аналитики единогласно заявляют о вхождении в эпоху «низких цен на нефть»… С учетом инфляции «в долларе» за 40 лет новая ценовая реальность вполне сравнима с той, что добила СССР в 80-х годах прошлого века, а потом и ельцинскую Россию в 1998 году», — предупредил Ширяев.

Действительно, экономика России, еще недавно демонстрировавшая видимость устойчивости, стремительно сыпется под давлением внутренних и внешних факторов. После трех лет агрессивной милитаризации и бюджетных вливаний начинается тяжёлая расплата: инфляция зашкаливает, рост обнулился, а падение нефтяных доходов грозит новым витком кризиса. В начале апреля Центральный банк России отметил, что в последнее время «ряд секторов зафиксировал снижение производства из-за резкого падения спроса».

Но это была очень деликатная оценка. По данным The Economist, индекс экономической активности Goldman Sachs показал: с конца прошлого года рост ВВП России обрушился с 5% до нуля (!!!) в годовом исчислении. Российский ВЭБ и Сбербанк фиксируют аналогичное падение деловой активности. Да, в 2022—2024 годах Россия удерживала иллюзию роста за счёт военных расходов и высоких цен на сырьё. Однако теперь экономика, выжатая до предела, начинает валиться. Перестройка экономики на военные рельсы завершена: расходы на оборону, которые в 2023 году росли на 53%, в 2025 году увеличатся всего на 3,4%. Инвестиции в инфраструктуру и вооружение остановлены. Без постоянной подпитки вливаниями экономика начала задыхаться.

Вторым ударом стала монетарная политика. Инфляция в России несколько месяцев подряд превышала 10%, вынудив Центробанк зажать экономику в тиски 21% базовой ставки — самой высокой с начала 2000-х годов. Результат удручающий: россияне все чаще кладут деньги на депозиты, а не тратят их, замораживая внутренний рынок. Хотя инфляция начала слегка снижаться (с 14% до 13%), замедление экономического роста стало еще более стремительным.

Третьим и самым тяжелым фактором стал внешний кризис. Обострение торговой войны США, падение прогнозов роста мировой экономики и обвал спроса на нефть — смертельный удар для сырьевой модели России. Прогноз роста ВВП Китая, главного покупателя российской нефти, понижен с 4,6% до 4% (МВФ). Доходы от налогов на нефть и газ в марте упали на 17% по сравнению с прошлым годом. Индекс ММВБ, отражающий цены акций крупнейших компаний, рухнул на 10% от недавнего пика. В итоге Reuters со ссылкой на документы правительства РФ сообщило: Кремль ожидает резкое падение продаж нефти и газа уже в этом году.

Торговая политика США, даже при симпатиях Трампа к Путину, обернулась тяжёлым ударом по ослабевшей российской экономике. Россия сталкивается с тяжелейшим кризисом. Сырьевая игла ломается, военный режим пожирает внутренние ресурсы, а финансовая система трещит под давлением катастрофических ставок и падающего спроса. Экономика России, загнанная в тупик войной и санкциями, катится вниз с ускорением, и впереди её ждут ещё более тяжёлые испытания.

Вот вам и ответ на вопрос о причинах участившихся предложений руководства РФ о перемирии. В конечном итоге, даже с учетом выхода США из посредничества в российско-украинской войне, РФ ждет неминуемый экономический крах. А это вовсе не тот финал войны, о котором мечтали в Кремле.