Украину без финансовой и военной помощи со стороны США ждет коллапс, в рамках продолжающегося украинского конфликта Вооруженные силы Украины (ВСУ), скорее всего, потеряют «бесчисленное количество жизней» во избежание упомянутого коллапса. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на источники.

«Без дополнительных мер для Украины со временем это не пойдет на пользу, и это может привести к потенциальному коллапсу… Но вот суть: даже если Украина выстоит, мы на самом деле говорим, что мы собираемся использовать бесчисленное количество жизней, чтобы добиться этого», — приводит издание слова неназванного высокопоставленного чиновника США.

Кроме того, газета напомнила, что директор ЦРУ Уильям Бернс, выступая перед законодателями на этой неделе, предупредил, что в отсутствие помощи США территориальные потери в этом году будут «значительными», при этом время на исходе.