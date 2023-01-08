Ведущие инженеры и ученые Китая начали умирать с беспрецедентной скоростью на фоне отмены в КНР антиковидных ограничений, уже скончались порядка 20 членов Инженерной академии Китая (CAE). Об этом сообщает South China Morning Post.

По данным издания, смерти исследователей подтверждены за прошедший месяц.

Как отметили в SCMP, смертей среди членов научного сообщества подтверждено уже больше, чем обычно за год.

С начала декабря 2022 года китайские власти стали постепенно ослаблять меры по борьбе с COVID-19. В Китае в течение трех лет действовали наиболее строгие меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

В CAE поясняли, что 20 ее членов скончались в период с 15 декабря по 4 января.

Подчеркивается, что с 2017 по 2021 год в среднем умирали по 16 членов академии в год. (gazeta.ru)