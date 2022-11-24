К утру 24 ноября 70 процентов Киева всё ещё оставалось без электричества. Об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко. Энергоснабжение было прервано днём 23 ноября после массированной российской ракетной атаки по объектам инфраструктуры Украины. Удары были нанесены и по Киеву.

Город накануне остался и без водоснабжения. По словам Кличко, к утру его вернули в левобережных районах, на правом берегу Днепра планируют запустить в четверг.

В Минэнерго Украины заявили, что электроснабжение всех объектов критической инфраструктуры по стране восстановлено. Уже накануне вечером удалось восстановить энергоснабжение во Львове. Многие районы по всей стране, однако, остаются без света. (svoboda.org)