Вторая волна мобилизации в России может начаться после православного Рождества, заявил на пресс-конференции в пятницу глава разведки Эстонии Марго Гросберг.

По его словам, эта оценка была получена на основе информации из российских регионов, сигнализирующей о подготовке к новому призыву в армию. В частности, привел пример Гросберг, в Краснодарском крае был отдан приказ отпечатать 5 тысяч повесток для мобилизованных.

«После окончания рождественских каникул мы можем ожидать новую волну (мобилизации»), — сказал Гросберг, добавив, что ясность по срокам будет внесена в ближайшие недели.

Учитывая опыт первой волны и то, что на обучение мобилизованных уходит два-три месяца, новая порция живой силы может оказаться на фронте в конце марта — начале апреля, при условии что мобилизация будет объявлена в ближайшее время, сказал Гросберг.

Он подчеркнул, что хотя речь идет о «второй волне», на деле мобилизация в России не заканчивалась: она лишь «встала на паузу» в регионах, выполнивших квоты Минобороны.

В первую волну военкоматам удалось мобилизовать 320 тысяч человек, в том числе 20 тысяч добровольцев. Из них в конце декабря половина уже находились в войсках, а каждый четвертый — на линии фронта.

Хотя власти объявили мобилизацию законченной, Путин так и не подписал указ, которые формально завершил бы ее. Гарантий, что новой волны мобилизации в России не будет, сейчас не может дать никто, заявил в интервью «Ведомостям» 8 декабря председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. (moscowtimes.ru)