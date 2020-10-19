После отмены оружейного эмбарго Иран намерен наладить экспорт вооружения

Министр обороны Ирана Амир Хатами сообщил, что Тегеран с отменой оружейного эмбарго планирует больше продавать продукцию военного назначения, нежели покупать ее.

Ранее министерство иностранных дел Ирана сообщило, что оружейное эмбарго в отношении Тегерана более не действует, Тегеран с 18 октября получил возможность продавать и покупать вооружение.

«Примерно с прошлого года к нам обратились многие страны, мы, в свою очередь, также провели серию переговоров с рядом государств. Безусловно, мы будем продавать значительно больше, чем покупать», — сказал министр в эфире телеканала IRINN, комментируя планы по продаже и покупке вооружений. (РИА Новости)