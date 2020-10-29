После обстрела армянами Геранбойского района погибла 53-летняя женщина

Вооруженные силы Армении, грубо нарушая режим гуманитарного прекращения огня, продолжают совершать преступные действия против гражданского населения Азербайджана.

Как сообщили Report в Генеральной прокуратуре, 29 октября начиная с утренних часов вражескими силами интенсивному ракетному и артиллерийскому обстрелу был подвергнут Геранбойский район.

В результате попадания снаряда в жилой дом в селе Тапнарагоюнлу Геранбойского района погибла жительница села Зиядова Флора Гараш гызы (1967 г.р.), жилому дому был нанесен значительный ущерб.

В настоящее время сотрудниками прокуратуры проводятся все возможные в сложившихся условиях следственные мероприятия.