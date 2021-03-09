После ЧЕ Йоахим Лёв покинет пост тренера сборной ФРГ по футболу

Главный тренер сборной ФРГ по футболу Йоахим Лёв покинет этот пост после чемпионата Европы, запланированного на лето 2021 года. Об этом Немецкий футбольный союз (DFB) сообщает во вторник, 9 марта. Его контракт истекал лишь в 2022 году.

Лёв подчеркнул, что сознательно пошел на этот шаг. «Я работал с лучшими футболистами страны почти 17 лет и поддерживал спортсменов в их развитии», — заявил тренер. Он упомянул не только «большие триумфы», связанные с бундестим, но и «болезненные поражения», а также поблагодарил DFB за постоянное создание идеальных условия для работы.

За время работы с Лёвом сборная Германии завоевала третье место на чемпионате мира по футболу в 2010 году и с блеском выиграла ЧМ-2014 в Бразилии. Кроме того, в активе бундестим — «серебро» европейского чемпионата по футболу 2008 года и «бронзы» Евро-2012 и Евро-2016. Однако мировое футбольное первенство 2018-го в России сборная Германии провалила, заняв лишь 22 место. (DW)