Налет эскадрильи дронов на Москву, состоявшийся утром в во вторник, — это «новая реальность», которую предстоит осознать, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, не вызывает сомнений, что диверсионно-террористические атаки Украины будут лишь нарастать.

Защититься от них де-факто невозможно, констатировал РБК глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. «У нас очень большая страна, и всегда найдется лазейка, где беспилотник может пролететь, обходя районы расположения средств противовоздушной обороны», — пояснил он.

Картаполов отметил, что дроны не нанесли серьезных повреждений жилым домам, а все государственные и военные объекты остались невредимы, поэтому главное не допускать паники. «Это информационная акция по большей части, — сказал депутат. — Она рассчитана на то, что сейчас поднимется волна паники, начнут все это дело мусолить. Нам главное этого не допустить. Это акт устрашения, направленный на мирное население».

По неподтвержденной информации, Москву атаковали более 30 БПЛА. Часть дронов сбили, но несколько попали в три жилых дома. Первый БПЛА врезался в 25 этаж дома на улице Атласова в Новой Москве. В квартире находилась семья с пятилетним ребенком, но никто не пострадал, пишет Shot. Второй беспилотник атаковал жилой дом на улице Профсоюзной. Он врезался в окно квартиры на 16 этаже. БПЛА нес на себе кумулятивный заряд. Третий жилой дом — 30-этажный — был атакован беспилотником на Ленинском проспекте. За медпомощью обратилось два человека.

Дроны также упали в селе Ильинском и деревне Тимошкино в Красногорском районе, деревнях Раздоры и Ромашково в Одинцовском, поселке Гринфилд в Истринском районе.

Минобороны РФ заявило, что в атаке участвовало восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и все были поражены: пять БПЛА были сбиты зенитным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье, еще три подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. (moscowtimes.ru)