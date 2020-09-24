После 3 ноября начнутся переговоры США и Ирана по заключению сделки

Соединенные Штаты и Иран начнут переговоры по заключению сделки после американских президентских выборов, которые пройдут 3 ноября. Об этом в четверг заявил специальный представитель США по Ирану и Венесуэле Эллиотт Абрамс на слушаниях по Ближнему Востоку в Сенате Конгресса США.

«Мы думаем, что, учитывая такое давление [США] на них, они сядут за стол переговоров после завершения наших президентских выборов», — сказал он. Абрамс подчеркнул, что США оказывают на Иран «беспрецедентное давление», потому что Тегеран не отказывается от своей ядерной программы и поддерживает террористические организации.

В 2018 году Вашингтон вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Тегераном, после чего начал кампанию оказания максимального давления на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение. СВПД был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана.

Администрация Трампа неоднократно декларировала готовность к заключению с Ираном новой договоренности вместо СВПД. (ТАСС)