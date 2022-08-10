Посол КНР в Соединенном Королевстве Чжэн Цзэгуан вызван в британский МИД из-за недавних действий и заявлений Пекина в отношении Тайваня.

«Я дала указание официальным лицам вызвать посла Китая, чтобы он объяснил действия его страны. Мы наблюдали все более агрессивное поведение и риторику со стороны Пекина в последние месяцы, которые угрожают миру и стабильности в регионе. Великобритания призывает Китай в срочном порядке разрешить все разногласия мирными способами, без угрозы применения силы или принуждения», — говорится в заявлении, распространенном в среду от имени главы Форин оффиса Лиз Трасс.

Она напомнила, что «Великобритания и ее партнеры самым решительным образом осудили эскалацию со стороны Китая в регионе вокруг Тайваня», указав на недавнее заявление по этому поводу Группы семи.

Как отмечается в релизе британского МИД, собеседником Чжэн Цзэгуана в Форин оффисе станет второй постоянный заместитель министра Тим Барроу.