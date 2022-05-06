Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт была вызвана в пятницу в российское дипведомство, где ей был выражен решительный протест в связи с принятием Лондоном очередного пакета антироссийских санкций. Продолжение подобного деструктивного курса неминуемо приведет к окончательному разрушению двусторонних отношений, говорится в распространенном МИД РФ сообщении.

«6 мая в МИД России была вызвана посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт. Ей был выражен решительный протест в связи с принятием Лондоном очередного пакета антироссийских санкций, под которые попал ряд ведущих СМИ нашей страны, в том числе ВГТРК, — указали в министерстве. — Послу было указано на неприемлемость подобной деструктивной линии, продолжение которой неминуемо приведет к окончательному разрушению двусторонних связей и ущербу взаимоотношениям между народами России и Великобритании».

Москва продолжит жестко и решительно реагировать на все санкционные ограничения, инициируемые Лондоном, и принимать ответные меры, говорится в сообщении МИД.

«Указали, что российская сторона продолжит жестко и решительно реагировать на все санкционные ограничения, инициируемые Лондоном, и принимать ответные меры», — отметили в министерстве.