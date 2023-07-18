Минувшей ночью, вскоре после выхода России из сделки по вывозу украинского зерна из заблокированных после начала российского вторжения черноморских портов, российская армия атаковала портовые города Николаев и Одессу.

В оперативном командовании «Юг» украинской армии рассказали, что ночью российские военные атаковали Одессу шестью ракетами «Калибр» со стороны Черного моря, все их сбила система ПВО Украины. Обломки сбитых ракет и взрывная волна повредили объекты портовой инфраструктуры и несколько частных домов. Один человек ранен. В оперативном командовании утверждают, что ночью над Одесской областью был сбит 21 беспилотник «Шахед».

В Николаевской области была объявлена воздушная тревога. Украинские военные заявили, что сбили четыре российских беспилотника. После налёта глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил о тушении пожара, не уточнив, где именно он произошёл. Украинские и российские источники сообщали о пожаре в порту Николаева. Информации о пострадавших нет.

Российский глава аннексированного Крыма Сергей Аксёнов утром во вторник объявил, что ночью на востоке полуострова были сбиты девять украинских дронов и еще 19 подавлены системами радиоэлектронной борьбы. Аксёнов не уточнил, какие объекты подверглись атаке. На востоке полуострова находится Крымский мост, который накануне, 17 июля, был частично разрушен в результате удара украинскими надводными беспилотными аппаратами.

Минобороны России позднее уточнило, что сбиты были 17 беспилотников, подавлены — 11. Пострадавших и разрушений нет.

Оперативно проверить утверждения воюющих сторон затруднительно. (svoboda.org)