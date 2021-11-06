Украинцы «сбросили розовые очки» по поводу президента Владимира Зеленского – такое мнение выразил бывший украинский лидер Петр Порошенко в эфире шоу «Свобода слова Савика Шустера».

«Та надежда, которую люди лелеяли в 2019 году, связанная с Зеленским, полностью сменилась разочарованием», — заявил Порошенко.

В конце октября сообщалось, что партия Петра Порошенко впервые с 2019 года обошла правящую партию «Слуга народа» по популярности. По данным соцопроса, при сравнении нынешней власти во главе с Владимиром Зеленским и предыдущей — при Порошенко — большинство респондентов (44,9%) высказали мнение, что они не видят разницы. Еще 29,9% считают, что нынешняя власть хуже предыдущей, и лишь 22% уверены, что Зеленский управляет страной лучше.