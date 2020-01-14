Пора договариваться с Брюсселем по конкретным вопросам

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на совещании, посвященном итогам 2019 года, заявил, что у Азербайджана очень прочные связи с соседями, сформировавшиеся на основе взаимных интересов, а также анонсировал переговоры между Баку и Брюсселем.

«В то же время прошлогодний визит президента Совета Европейского Союза в Азербайджан отражает связи между Европейским Союзом и Азербайджаном. Данный визит внес большой вклад в эти связи. Как вам известно, в настоящее время мы вместе с Европейским Союзом работаем над новым соглашением, и надеюсь, что эта работа даст результат», — сказал президент.

В комментарии # директор Кавказского Центра политического анализа Ахмед Алили, сказал, что выступление президента Азербайджана на столетии БГУ в некоторых кругах было расценено как то, что переговоры между Баку и Брюсселем не идут на нужном уровне.

«Но если обратить внимание на последние два интервью президента страны, то можно заметить, что Азербайджан все же намерен договориться с ЕС. Выделение ЕС среди всех остальных соседей можно считать положительным месседжем для сторон», — полагает аналитик.

По словам эксперта, азербайджано-европейские отношения с разными колебаниями развиваются.

«Нельзя сказать, что наши отношения с ЕС стоят на месте. Нет, стороны имеют четкое представление о том, чего они хотят друг от друга. Было время, когда с уст разных официальных лиц шли заявления, которые могли не нравиться в Баку или в Брюсселе, не все сразу получается, главное, что между сторонами есть положительная динамика», — считает он.

Алили также добавил, что в ЕС сейчас готовы слушать более конкретные предложения в развитии отношений и делать позитивные шаги.

«Для Азербайджана важно, чтобы ЕС принял особый статус. У нас сложный регион и решить все проблемы в отношениях прямолинейно и в одночасье не получится. Азербайджан вынужден идти к своей цели окольными путями. Например, он пока не подписал соглашение с ЕС, но при этом он подписал соглашение об экономическом сотрудничестве со странами ГУАМ, а также открыл свой аэропорт для всего мира.

Это было одним из желаний ЕС в укреплении двухсторонних экономических связях. Правда, в Европе привыкли, что подобный шаг в отношении их авиакомпаний делался со стороны национального авиационного агентства, а не государственной кампании, тем не менее, это позитивный шаг», — подчеркивает политолог.

Эксперт считает, что период комплиментов друг другу пройден и сейчас нужно двигаться дальше, а именно договариваться по конкретным вопросам.

«Президент в своих интервью обозначил проблемы между ЕС и Азербайджаном – это ВТО и цены на газ. Думаю, скоро европейцы не будут требовать заниженные цены на азербайджанский газ, а Азербайджан найдет механизм сотрудничества с ВТО. На сегодня Азербайджан не нуждается в ВТО, так как страна в основном экспортирует нефть и газ, но когда страна будет готова экспортировать производственную продукцию, членство в ВТО будет выгодно Азербайджану. Полагаю, что Баку и Брюссель в итоге найдут пути для дальнейшего развития отношений», — резюмировал он.