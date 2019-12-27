Попытки доказать недоказуемое

Пока неясно, завершилась ли уже война заявлений между Москвой и Польшей относительно того, кто стал зачинщиком и создал причины для развязывания Второй Мировой войны. Спор начался с того, что президент РФ Владимир Путин попытался подвергнуть ревизии тот факт, что на начальном этапе войны Сталин действовал в сговоре с Гитлером.

19 декабря Путин заявил, что в начале Второй Мировой войны войска СССР вошли на территорию Польши, когда польское правительство якобы утратило контроль над своими вооруженными силами. Министерство иностранных дел Польши ответило, что эти слова являются «пропагандой эпохи сталинского тоталитаризма».

Напомним, что документальной основой для развязывания германо-советской агрессии против более слабых соседних государств стал как раз Договор о ненападении, известный как пакт Молотова – Риббентропа, по фамилиям министров иностранных дел СССР и Германии, которые поставили подписи под документом. В тайном приложении к соглашению стороны договорились о разделе сфер влияния в Восточной Европе. Спустя неделю после заключения пакта Германия напала на Польшу, что послужило началом Второй Мировой войны.

Через несколько дней Путин вновь заговорил о вторжении в Польшу — на сей раз на встрече с главами государств СНГ. Его выступление на эту тему длилось 48 минут.

В третий раз Путин начал рассуждать об этом 24 декабря на расширенной коллегии министерства обороны РФ, а в четвертый — в тот же день на встрече с руководителями палат Федерального собрания.

Выступая на коллегии минобороны, при обсуждении вопросов, связанных с празднованием 75-летия Победы, Путин заявил, что имеют место попытки искажения истории, попытки поставить «чуть ли не на одну доску и гитлеровскую Германию, и Советский Союз, намекая или впрямую даже говоря о том, что и Советский Союз несет ответственность за начало Второй Мировой войны». Президент согласился, что был подписан пакт о ненападении, но, по словам Путина, разделом сфер влияния занимались многие страны Европы, в том числе и сама Польша, захватившая часть Чехословакии, а Франция и Англия не помешали этому. Путин при этом не сказал о том, что многие страны впоследствии раскаялись в произошедшем.

Что же послужило причиной столь повышенного внимания российского лидера к этой теме? Очевидно, это резолюция Европарламента «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», о которой ему неосторожно напомнили во время недавней широкой пресс-конференции. В ней как раз говорилось об агрессивной сущности сталинского режима перед и в начале Второй Мировой.

Впрочем, не молчат и поляки. Известная газета Wyborcza отмечает, что заявления президента России являются частью более широкой кампании по дискредитации Польши посредством исторической политики. «Путин пытается переписать ее, чтобы обелить свою родину во время Второй Мировой войны», — считает газета.

Издание отмечает, что с этими словами Путин в январе прибудет в Израиль на празднование 75-летия освобождения узников концлагеря Аушвиц-Биркенау Красной армией. Затем президент России примет мировых лидеров 9 мая следующего года на параде 75-летия Победы. Тогда же должна выйти статья Путина о генезисе войны, добавляет польская газета.

В свою очередь известный польский историк Лукаш Адамски заявил, что по его мнению, «высказывания Путина о Польше – это своеобразная личная месть. Он мстит за мнимые оскорбления со стороны Польши, которая не пригласила его на годовщину начала Второй Мировой войны. А теперь не захотела приглашать его на памятные мероприятия по случаю освобождения концлагеря Аушвиц. Не позвали Путина, потому что он не вынес уроков из истории Второй Мировой войны. Польша не захотела звать человека, который отвечает за агрессию на соседние страны и нарушает международное право», – отметил Адамски.

Такое мнение Адамски выразил в комментарии изданию «ГородФинансов». По его словам, РФ ведет информационную войну, искажая историю Польши. «Не так давно принятую резолюцию Европарламента с тезисом о соучастии России российский режим воспринял как оскорбление. Этот документ ударил по главному мифу Кремля. Для путинской России Вторая Мировая война, которую там называют Великой Отечественной, – как религия. По сути, это ось исторической памяти россиян. Они вроде и соглашаются, что в СССР были и плохие вещи, но они же «победили фашизм», – сказал историк.

Адамски справедливо напоминает, что в отличие от многих документов той поры о недопустимости агрессии, пакт Риббентропа – Молотова содержал секретный протокол и, по сути, был пактом об агрессии.

Тут действительно спорить не о чем, все подтверждено документально. Но Путину хочется пошуметь – что ж, толку от этого все равно не будет.