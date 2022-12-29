Бенедикт XVI, получивший после отречения в 2013 году титул «римский понтифик на покое», испытывает серьезные проблемы со здоровьем, сообщил нынешний глава Римско-католической церкви Франциск в среду, 28 декабря. «Я хочу призвать вас всех вознести особую молитву за папу римского на покое Бенедикта, кто в тишине поддерживает Церковь. Я напоминаю, что он очень болен. Призываю вас молить Господа утешить и поддержать его», — сказал Франциск.

Со своей стороны представитель Ватикана Маттео Бруни заявил, что здоровье 95-летнего Бенедикта XVI в последние часы сильно ухудшилось в силу его преклонного возраста. Он отметил, что ситуация тем не менее остается под контролем, врачи следят за состоянием Бенедикта XVI. Бруни добавил, что ранее Франциск навестил своего предшественника в бывшем монастыре в Ватиканском саду, где Бенедикт XVI проживает с момента отречения.

Бенедикт XVI в феврале 2013 года предпринял необычный шаг, уйдя на покой с поста понтифика по состоянию здоровья. Он стал первым с 1415 года папой римским, который добровольно отрекся от поста главы Римско-католической церкви. Тем самым Бенедикт открыл своим последователям возможность последовать его примеру, если они почувствуют, что силы покидают их. 86-летний Франциск тоже подготовился к возможному уходу на покой. Он страдает от болей в правом колене. (DW)