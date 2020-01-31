Помпео в Киеве: Украина под надежной защитой

Намеченный на начало января официальный визит делегации США во главе с государственным секретарем Майклом Помпео в Украину, Беларусь, Казахстан и Узбекистан был отложен из-за событий в Ираке. И вот 30-го января поздно ночью самолет с Помпео приземлился в первом пункте своего турне — в киевском аэропорту «Борисполь».

Официально заявленная цель поездки — налаживание политических и экономических связей с бывшими советскими республиками. Сам же глава внешнеполитического ведомства США в преддверии своего путешествия заявил о намерении провести в Украине «хорошую беседу с командой и с президентом Зеленским по ряду важных вопросов европейской безопасности».

Однако, как известно, визит Помпео в Киев отягощен процессом импичмента в США из-за попытки заставить Зеленского провести расследование в отношении одного из соперников Трампа в борьбе за пост президента, и исключением журналиста из сопровождающего госсекретаря пула. Скандал случился буквального накануне турне, когда Помпео резко прервал интервью с журналисткой американского Национального общественного радио (NPR) Мэри Луиз Келли, а затем в частном порядке отругал ее. Государственный секретарь Соединенных Штатов сорвался на крик после того, как репортер Мэри Луиз Келли задала ему вопрос об Украине и отстраненном в минувшем году американском после в Киеве Мари Йованович. Журналистка сообщила, что Помпео использовал матерную лексику, а также спросил: «Думаешь, что американцев волнует Украина?».

И хотя в интервью Bloomberg TV накануне европейского и центрально-азиатского турне Помпео заявил, что Соединенные Штаты поддерживают нового лидера Украины в его усилиях по преодолению коррупции и построения демократии в стране, это его высказывание свидетельствует о том, что нынешнему руководству администрации США Украина не слишком интересна, как и их предшественникам, а этот визит, как считает сотрудник Национального института стратегических исследований Николай Белесков, нужен Белому дому для того, чтобы нивелировать критику в свой адрес.

Как считает политический обозреватель НВ Иван Яковина, в ходе поездки Помпео желает убедиться в том, что «от Киева не поступит никаких плохих сюрпризов во время процесса по Трампу в Сенате». Председатель правления фонда «Инициатива по исследованию восточноевропейской безопасности» Максим Хилько признает, что сегодня «сложный момент» во взаимоотношениях США и Украины. «Я бы сказал, что сегодня недостаточно удобное время, и есть влияние информации в прессе о том, что Помпео говорил о якобы недостаточной важности Украины для США, о достоверности этой истории. Но ее влияние, тень, процесс импичмента Трампа – все это выставляет Украину в не лучшем виде. Очевидно, что обвинения, звучащие в адрес Трампа в связи с Украиной, не могут его не раздражать, Украина стала заложником в двухпартийной американской предвыборной борьбе», – высказывает Максим Хилько свои предположения в комментарии для «Голоса Америки».

Темы, которую приходится обсуждать в прессе и экспертных кругах – телефонный разговор Трампа и Зеленского летом 2019 года, замораживание помощи Украине, он называет токсичными для американской администрации. Но тем высока ценность этого визита, который проходит в такой обстановке, подчеркивает Максим Хилько.

«Это сложный момент и на этом фоне визит Госсекретаря Соединенных Штатов в Украину важен, он демонстрирует, что Украина важный партнер для США. Далеко не все страны в этой ситуации посещает Майк Помпео, этим визитом подчеркивается поддержка Украины, демонстрируется стабильно повышенный интерес к региону со стороны США», – утверждает Максим Хилько.

Украинский политолог, директор Института мировой политики Евгений Магда не усматривает в визите Майка Помпео в Украину ничего экстраординарного. «Киев стал точкой на карте продолжительного турне по маршруту Великобритания — Восточная Европа — Центральная Азия. Визит планировался еще в начале января, но кризис в Иране и Ираке вынудил его перенести», сказал он в беседе с #. Однако он не исключил, что Майк Помпео получил дополнительную информацию о гибели украинского лайнера в Иране и окончательно определился, приедет послом США в Украину «ястреб» или «голубь», либо профессиональный дипломат. Но, в любом случае, полагает украинский эксперт, положение обязывало Помпео сделать заявления о поддержке Украины, ведь статус стратегического партнерства между США и Украиной «никто не отменял». Что же касается приглашения украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон, по мнению Магды, вряд ли лидер Украины получит его в ближайшее время.

Как бы то ни было, из всех стран СНГ, американский министр выбрал именно Украину в числе четырех стран, которые собрался посетить. Это действительно достаточно значимая поддержка со стороны США и важный месседж Вашингтона региональной силе – России, которая пытается вернуть Киев в зону своего влияния. Это сигнал о том, что, несмотря на все скандалы, Штаты верны своим обязательствам по защите украинского суверенитета. И это самая главная составляющая визита Майка Помпео в Киев. Помпео и сам в ходе визита заверил Украину в том, что Соединенные Штаты полностью поддерживают ее в плане «прекращения российской агрессии и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в полном объеме». Более того, на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским Помпео подчеркнул: «Я прибыл сюда с ясным посланием: США рассматривают борьбу Украины за свободу, демократию и процветание как мужественную борьбу. Наша поддержка этой борьбе будет непоколебима». Он еще раз подтвердил позицию США по Крыму – «это часть Украины», и по вступлению Украины в НАТО, а также продолжение финансовой поддержки Украины для обеспечения сектора безопасности.

Многие эксперты расценили визит американского госсекретаря как новый шаг в отношениях Украины и США. Но, посмотрим, что скажет Россия на повышение роли и влияния Вашингтона «под своим боком».