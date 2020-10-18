Помпео пригрозил санкциями каждому причастному к поставкам оружия Ирану

США готовы применить санкции к любому лицу или организации, которые способствуют поставкам, продаже или передаче оружия Ирану или из него, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Ранее министерство иностранных дел Ирана сообщило, что оружейное эмбарго в отношении Тегерана более не действует, Иран может продавать и покупать вооружение.

«Экспорт определенных видов обычных вооружений Ирану — это нарушение резолюции Совета безопасности ООН 1929, закупка любых вооружений или связанных с ними материальных средств из Ирана является нарушением резолюции 1747. США готовы использовать свои полномочия для введения санкций в отношение любого лица или организации, которое будет материально способствовать поставке, продаже или передаче обычных вооружений в Иран и из Ирана, а также против тех, кто предоставляет техническую подготовку, финансовую поддержку, услуги и другую помощь, связанную с вооружениями», — говорится в распространённом заявлении госдепартамента. (РИА Новости)