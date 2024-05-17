Соединенные Штаты проведут очередное заседание западной контактной группы по координации поставок оружия Украине в виртуальном формате 20 мая.

Как передает #, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Пентагона.

«Министр обороны США Ллойд Остин и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун проведут 20 мая в Пентагоне виртуальную встречу контактной группы по Украине, — отмечается в документе. — Это будет 22-я встреча контактной группы по Украине с апреля 2022 года, когда она была сформирована».

Согласно заявлению, в консультациях примут участие руководители оборонных ведомств и начальники штабов почти 50 стран.