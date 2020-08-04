Помпео обсудил с талибами начало межафганских переговоров

Глава госдепа США Майк Помпео в понедельник обсудил с главным переговорщиком от афганского движения «Талибан» — муллой Абдулом Гани Барадаром начало межафганских переговоров.

Как сообщает афганский телеканал Tolo News, ссылаясь на представителя талибов Сухаила Шахина, Помпео и Барадар в ходе видеоконференции подчеркнули необходимость освобождения всех заключенных, удерживаемых обеими сторонами межафганского конфликта. Это является условием для начала диалога.

В Афганистане в пятницу вступило в силу прекращение огня в честь Курбан Байрамы. Во второй раз за последние несколько месяцев талибы предложили Кабулу заключить перемирие.

В ответ также в пятницу президент Афганистана Ашраф Гани отдал распоряжение об освобождении 500 талибов.

Он отметил, что афганское правительство уже освободило 4,6 тыс. заключенных талибов.

Представитель «Талибана» в свою очередь сообщил в твитттере, что 30 июля они выпустили 82 заключенных, в результате чего общее число освобожденных талибами достигло 1005 человек. (interfax.ru)