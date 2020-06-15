Помпео назвал сотрудничество США с ЕС ключевым для противостояния России и Китаю

Госсекретарь США Майкл Помпео назвал сотрудничество США со странами Евросоюза ключевым для противостояния угрозам со стороны России и Китая. Соответствующую запись он разместил в понедельник в Twitter по итогам видеоконференции с главами МИД ЕС и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

«Отношения США и ЕС играют решающую роль в противостоянии вызовам со стороны КНР, России и других авторитарных режимов, которые пренебрегают международными нормами», — утверждал глава американской дипломатии. (ТАСС)

| 2020-06-15T23:22:05+04:00 16 июня 2020, 02:29|12345 (Пока оценок нет)
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