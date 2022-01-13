«Единственный способ минимизировать влияние роста цен в будущем — организовать полную цепочку формирования стоимости в производстве продуктов питания по всей стране», — заявил министр экономики Микаил Джаббаров в ответ на рекордные ценовые тренды.

По его словам, имеются благоприятные возможности для создания импортозамещающих производств в сегменте продукции, зависящей от импортируемых компонентов.

«Повышение эффективности механизма государственной поддержки развития малого и среднего бизнеса приведет к еще большему увеличению доли участия в занятости этих субъектов предпринимательства, особенно молодых предпринимателей. Одна из ключевых задач правительства в предстоящей перспективе — динамичное развитие перерабатывающей промышленности, создающей высокую добавленную стоимость. Учитывая специфику регионов, планируется углубление специализации в производстве и переработке продукции. В регионах предусматривается ускорение реконструкции и приватизации неработающих или убыточных производственных предприятий. В целом же, механизмы стимулирования инвестиций будут широко использоваться для развития производства продуктов и услуг», — заявил министр.

В экспертном сообществе отмечают необходимость более вдумчивого подхода к вопросу всесторонней защиты местного рынка, а в среде независимых аналитиков заявление министра встретили множеством ответных вопросов, вытекающих из специфики отечественных реалий.

По свидетельству экономиста Неймата Алиева, глобальные инфляционные тренды, безусловно, влияют на местный, зависимый от экспорта, рынок, однако главным катализатором цен остаются внутренние его особенности, обусловленные монополизмом, дефектным государственным управлением и деструктивным влиянием неконкурентной среды. И потом, говорит экономист в беседе с #, если локализация производственных процессов действительно приводит к снижению цен, почему в таком случае после ввода в эксплуатацию крупных производств — речь о консервном и сахарном заводе в Хачмазе и Имишли — цены в сегменте выпускаемой ими продукции подскочили на 25 – 30 процентов? Ведь по озвученной министром логике с запуском упомянутых производств следовало ожидать удешевления этой продукции.

«Другой пример – цены на продукцию Azersun Holding, которые почему-то дорожают интенсивнее импорта. Так, в ноябре прошлого года импортное подсолнечное масло подорожало на 41 процент, а местное аж на 50 процентов. Импортное кукурузное масло в ноябре поднялось на 23 процента, наше — на 33 процента. Цена сгущенного молока, ввозимого из-за рубежа, выросла на 12 процентов, а отечественное на 25 процентов. Импортные рыбные консервы в томатном соусе подорожали на 8 процентов, а местные поднялись на 24 процента. Полагаю, профильному ведомству следует обратить внимание на такие реалии для более эффективных мер в русле стабилизации цен на внутреннем рынке», — отмечает он.

Признавая влияние глобальной инфляции на растущие цены, Алиев отмечает, что высокие импортные таможенные пошлины играют в этом процессе не последнюю роль:

«Потому абсолютно недопустимо умалчивать о внутренних факторах, которые оказывают серьезное влияние на подорожание. В любом случае, умалчивая такое, мы приходим к неправильным выводам. Здесь также важно учитывать, что на росте цен не могло не сказаться повышение тарифов на воду, услуги канализации, дизель, природный газ. К тому же расценки AZAL на пассажирские перевозки давно оставили позади ведущие мировые авиакомпании. Словом, невозможно игнорировать такие вопиющие обстоятельства».

По словам экономиста, инициатива формирования полноценной внутренней цепочки производства продуктов питания, на первый взгляд, не может не радовать:

«Но можно ли акцентировать внимание только на этом с последующим государственным финансированием инициатив в упомянутом русле без тщательного и комплексного анализа сложившейся ситуации? К тому же в мире укоренилась практика формирования узкоспециализированных производств в рамках международного разделения труда. Наконец, если бизнес может купить за рубежом продовольствие за 10 манатов и заработать столько же на импорте, для чего предпринимателю налаживать местное производство и продавать за те же 20 манатов? Считаю, иные товары эффективнее импортировать, нежели производить самостоятельно с дополнительными затратами».

Международное разделение труда позволяет странам удовлетворять свои потребности в тех или иных товарах с меньшими затратами, отмечает Алиев.

Примечательно в этой связи и то, что подорожание охватило также рынок производимой в стране сельхозпродукции. По мнению доктора экономических наук, профессора Муслима Ибрагимова, вопрос создания полной цепочки добавленной стоимости архиважный и стоит в числе самых актуальных задач, которое поставило государство.

«На мой взгляд, правительство правильно определилось по поводу «точек» приложения усилий. Это, безусловно, развитие предпринимательства. Стимулирование деловых качеств особенно у молодого поколения, независимо от гендерной принадлежности, позволит генерировать различные бизнес-идеи как с точки зрения технологического совершенствования продукта, так и в плане экономической целесообразности. Конечно же, для этого потребуется наряду с политикой стимулирования создания полных цепочек стоимости определить место и роль образовательных учреждений. Речь, главным образом, об университетах, которые специализируются в подготовке инженеров-технологов, специалистов бизнес-процессов», — говорит он.