Помощница губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, которая ранее выступила с обвинениями в его адрес в непристойном поведении, подала заявление о возбуждении против него уголовного дела.

Как передает РИА Новости, об этом сообщило издание New York Post.

Отмечается, что речь идет о помощнице Куомо, которая ранее обвинила его в том, что он якобы залез ей под блузку и схватил за грудь в своем особняке в Олбани (столица штата Нью-Йорк). Женщина, имя которой не называется, в отчете генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс обозначена как «исполнительный помощник». Она подала заявление в четверг днем, о чем сообщил шериф округа Олбани Крейг Эппл.

Подчеркивается, что, по словам Эппла, в случае, если словам женщины будут найдены подтверждения, Куомо могут задержать.

Как заявила ранее прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс, расследование показало, что Куомо много раз позволял себе недопустимое поведение в отношении женщин и сексуально домогался их. По ее словам, речь идет об 11 женщинах, которых губернатор вовлекал «в нежелательную для них активность»: поцелуи, объятия. Сотрудники боялись заявлять о домогательствах из-за страха, сказала прокурор. Куомо эти обвинения отверг.

К отставке Куомо призвали президент США Джо Байден, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и сенаторы США от Нью-Йорка Кирстен Джиллибранд и Чак Шумер. Сам Куомо отвергает обвинения в сексуальных домогательствах к женщинам.