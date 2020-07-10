Помощник президента: В Баку прибудут кубинские врачи

«Делегации медицинских специалистов из Турции и  России прибыли в Азербайджан. Они также проводят обмен мнениями с Оперативным штабом».

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил во время брифинга оперативного штаба при Кабинете министров.

По его словам, проведение обмена опытом является одним из важных моментов:

«После снижения числа инфицированных в Азербайджане наши врачи могут поехать в другие страны. Наши врачи демонстрируют интенсивную работу. Из Кубы также планируется прибытие врачей. Куба имеет богатый опыт борьбы с пандемией. У нас с ними дружеские отношения».

| 2020-07-10T21:05:06+04:00 10 июля 2020, 22:17|12345 (Пока оценок нет)
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