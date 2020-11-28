Помощник президента: Тонаян должен ответить за уголовные преступления

«3-го и 4-го октября по линии ОБСЕ тогдашнему министру обороны Армении Давиду Тонаяну поступило обращение прекратить бомбардировки города Тертер, где проживают гражданские лица. Но бомбардировки не прекратились. Напротив, если в течение дня в город Тертер было сброшено 1 000 ракет, то к ночи число ракет достигло 2 300-2 400».

Как сообщает Report, об этом сегодня в ходе визита в Тертер представителей дипломатического корпуса, руководителей представительств международных организаций в Азербайджане сказал помощник президента Азербайджанской Республики — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, Тоноян — военный преступник и должен ответить за совершенные преступления, даже если он освобожден от должности министра обороны.