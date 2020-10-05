Помощник президента: Идет террор Армении против мирных жителей Азербайджана

«Ракетный обстрел Гянджи, Мингячевира, Барды, Тертера и других крупных городов Азербайджана с целью уничтожения мирного населения – государственный террор, осуществляемый Арменией».

Об этом в своем Twitter написал помощник президента – заведующий отделом Администрации президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.

«Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу центральный рынок Гянджи. Какая военная значимость может быть у рынка? Этот ракетный обстрел совершен только с целью уничтожить мирных жителей. Террор Армении на государственном уровне против мирного населения Азербайджана продолжается», — подчеркнул он.