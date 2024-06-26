Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен 27-29 июня посетит Азербайджан и Хорватию.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госдепартамента.

Согласно информации, в Баку О’Брайен проведет встречи с высокопоставленными чиновниками правительства Азербайджана, в том числе с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым, чтобы подчеркнуть прогресс в двусторонних отношениях США и Азербайджана, а также поддержку Вашингтона в заключении мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

Затем помощник госсекретаря отправится в хорватский Дубровник для участия в форуме и обсудить евроатлантическую интеграцию Западных Балкан с европейскими партнерами и союзниками.