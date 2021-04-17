Пользователей предупредили об угрозе слежки через WhatsApp

Владельцы смартфонов с операционной системой Android, которые используют мессенджер WhatsApp версии до 2.21.4.18, подвергаются угрозе удаленного взлома.

Об этом сообщили эксперты компании Сensus IT Security Works, передает Газета.Ру.

По словам специалистов, данный изъян в обмене конфиденциальных данных между пользователями в версиях до 2.21.4.18 WhatsApp для Android помогает злоумышленникам получить удаленный доступ к переписке пользователя, вмешаться в диалог двух людей с целью обмана или же начать слежку за человеком.

Пользователям, которые пользуются этой версией системы, посоветовали обновить приложение до версии 2.21.4.18 или выше.