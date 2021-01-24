Получившая удар в живот от полицейского жительница Петербурга находится в реанимации

Пострадавшая во время акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального женщина, которую, предположительно, ударил сотрудник ОМОНа, находится в реанимационном отделении в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе, сообщает РИА «Новости».



«Она находится в кардиохирургической реанимации. Состояние тяжелое. Перевода на терапию не было», — сообщили в НИИ Скорой помощи.

Момент, когда один из полицейских ударил женщину ногой в живот, попал на видео, его опубликовала «Фонтанка». На ролике видно, как женщина подошла к силовикам, которые вели задержанного, и спросила, за что его задержали. В этот момент один из сотрудников ударил женщину ногой, она упала на землю. 54-летняя Маргарита Юдина ударилась головой об асфальт, врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и гематому затылка.

Телеграмм-канал Мash пишет, что полицейские извинились перед Юдиной. По их данным, к ней в палату пришел полковник Сергей Музыка, начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Санкт-Петербурга, и извинился от лица всего личного состава, а также пообещал разобраться и наказать виновных, Юдина извинения приняла.

В МВД России сообщили, что проводят проверку по факту инцидента с участием женщины и сотрудника правоохранительных органов на площади Восстания в Петербурге, где проходила несогласованная акция. Также проверка по факту применения физической силы в отношении женщины организована со стороны прокуратуры Санкт-Петербурга. (tut.by)