Польский сигнал

В воскресенье в Польше пройдут президентские выборы. Хотя страна является парламентской республикой, но фигура главы государства не является только представительской. Президент руководит внешней политикой и безопасностью державы. Кроме того, результат президентских выборов оказывает непосредственное влияние на выборы парламентские и, следовательно, на то, какой будет внутренняя и в значительной мере внешняя и оборонная политика страны.

В общем, еще в марте ничего не предвещало каких-то неожиданностей для действующего президента Анджея Дуды. Практически все опросы первого месяца весны показывали, что он уверенно побеждает своих оппонентов уже в первом туре с результатом 52-56%.

Не в последнюю очередь это было связано с кризисом главной оппозиционной партии «Гражданская платформа» (ГП). Многие ее сторонники предполагали, что кандидатом будет бывший премьер-министр и популярный политик Дональд Туск. Однако он предпочел остаться на посту председателя европейской Народной партии.

Казалось, что выдвинутая ГП кандидатом в президенты вице-спикер Сейма (нижней палаты парламента) Малгожата Кидава-Блоньская составит серьезную конкуренцию Дуде. Ведь на прошлых выборах в столице Варшаве она набрала более 400 тыс. голосов, опередив лидера правящей партии «Закон и Справедливость» (ЗиС) Ярослава Качиньского почти вдвое. Тем не менее, все пошло по другому пути.

Кидава-Блоньская вела крайне невнятную кампанию. Молодежный электорат перехватил польский «Зеленский» Шимон Головня — телеведущий и журналист. Консервативный электорат предпочитал выдвиженца от «Польской крестьянской партии» Владислава Кисиняк-Камиша. Слева на ГП наступал бывший мэр города Слупска Роберт Бедронь.

Все фигуры на политической шахматной доске смешала начавшаяся эпидемия. И здесь начались политические игры в первую очередь партии ЗиС. Она попыталась изменить технологию голосования, чтобы выборы не переносить и тем самым не потерять преимущество своего кандидата действующего президента Дуды. В частности, было предложено в условиях эпидемии голосовать по почте, а не на участках.

Разразился огромный скандал, который дорого обошелся партии, и ее выдвиженцу. В конце концов, пришлось согласиться на перенос дня голосования с 10 мая на 28 июня. Дальше нельзя, так как не будут выдержаны минимальные сроки проведения кампании. В этом смысле законы в Польше не нарушают.

Надо сразу сказать, что перенос дня голосования позволил ГП не только прийти в себя после отказа Кидавы-Блоньской баллотироваться, но и выдвинуть кандидатом, а процесс регистрации пришлось всем пройти заново, популярного мэра Варшавы Рафала Тшасковського.

Начав буквально с нуля, столичный градоначальник начал быстро набирать рейтинги. Одновременно с этим их стал также быстро терять фаворит Дуда. По самым для последнего позитивных опросах он может набрать где-то 38-41%, что делает неизбежным второй тур, который по закону должен пройти 12 июля. При этом по данным службы IBRiS разрыв во втором туре незначительный. Дуда получит 51,3%, а Тшасковский — 48,7%. Разница в пределах статистической погрешности. Более того, по данным SWPS во втором туре Тшасковский может получить 57% голосов.

Это обстоятельство делает конечный результат президентских выборов крайне неопределенным. Это вызывает пессимистические настроения, но и часто переходящие в панику в штабах Дуды и в партии ЗиС.

Не добавили однозначности и последние перед голосованием телевизионные дебаты. Острые споры вызвала идея введения в Польше евро. В целом четко высказался только кандидат левых сил Роберт Бедронь. «Если по-прежнему будут править президент Дуда и ЗиС, то в Польше скорее будет введен рубль, чем евро». По мнению влиятельной газеты Rzeczpospolita, «Любой из политиков может быть доволен. Совсем другое дело, что зрители, не зная политических механизмов, должны были быть сильно озадачены содержанием вопросов. И так в течение 70 минут».

Вопросы внешней политики в предвыборной дискуссии занимали относительно небольшой место. Правящая партия ЗиС и ГП практически не имеют разногласий по вопросу усиления сотрудничества с США и по размещению в Польше большего количества американских войск. Причем Варшава, в отличие, например, от Берлина готова финансировать размещение новых контингентов, создание соответствующей инфраструктуры и логистики. В этом смысле предполагаемый вывод части американских войск из Германии в Польше решили использовать и предложить, чтобы они далеко не уезжали.

Для решения этих вопросов и поддержки на выборах Дуда направился за океан. Он стал первым лидером страны, с которым Дональд Трамп встречается после карантина. Отметим, что это их пятая встреча. Она важна не только для польского президента, но и для американского. Для последнего необходима поддержка польской диаспоры в США, которая довольно сплочена и насчитывает около 7 млн. человек.

Как и предполагалось, были подписаны соответствующие документы и есть договоренность о размещении в Польше дополнительного американского контингента. Как сказал Трамп на совместной пресс-конференции с Дудой в Розовом саду Белого дома, «Мы собираемся сократить наши силы в Германии. Некоторые из них вернутся домой, а некоторые отправятся в другие места, но Польша будет одним из этих других мест… Я думаю, что это посылает сильный сигнал России».

Как пишет польская пресса, стороны договорились о переброске из Германии в Польшу 2 тыс. военнослужащих, а также «около 30 истребителей F-16, командования 5-го корпуса США из Кентукки». Вероятно, истребители будут направлены с авиабазы ВВС США Шпангдалем, расположенной на западе Германии. При этом в Польше уже находится около 5 тыс. американских военных.

Наряду с этим Польша договорилась о поставках до 2024 года 32 американских многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35A Lightning II.

В российской прессе появились истерические комментарии. Как пишет «Независимая газета», «Они способны уничтожать расчеты «Искандеров» еще в пунктах базирования или на выявленных боевых позициях. Тут вероятность уничтожения для этих ОТРК (Оперативно-тактический ракетный комплекс — авт.) самолетами пятого поколения, если их не прикрывать силами ПВО и не маскировать, почти 100%».

По большому счету России противопоставить этим самолетам нечего. Расхваленный Су-57 по отзывам западных и китайских экспертов на пятое поколение не тянет из-за чего Индия отказалась от его приобретения. К тому же его производство только налаживается и это в основном по отчетам.

Как сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, «Наши отношения с Польшей не просто оставляют желать лучшего, они плохие». И Москва ничего не делает для их улучшения. Наоборот, только угрожает.

Как сказал заместитель министра иностранных дел Александр Грушко, Россия будет следить за действиями США не только с точки зрения своих интересов и ее союзников, но и на предмет соблюдения Основополагающего акта Россия-НАТО, в котором «содержатся обязательства альянса воздерживаться от дополнительного размещения существенных боевых сил».

Интересно отметить, что в отношении Украины практически у всех кандидатов в польские президенты нет существенных разногласий. Все высказываются за увеличение взаимного сотрудничества, в том числе в сфере безопасности и обороны.

Польша все больше выходит на позиции лидера в восточной части Европы. И это новый факт континентальной политики. Новая Европа все больше заявляет о себе и с этим придется считаться в главных столицах мира.