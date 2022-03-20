Идея отправки миротворческой миссии НАТО в Украину носит предварительный характер, ее сложно будет реализовать с точки зрения международного права. Об этом заявил посол Польши в США Марек Магеровский, сообщает РИА «Новости».

«Это предварительная концепция, которая находится на рассмотрении, предложение, которое должны рассмотреть наши союзники по НАТО <…> Я считаю, что мы должны изучить все варианты и пути, чтобы завершить эту агрессию и неспровоцированную войну как можно быстрее, конечно, не втягивая Россию в прямую военную конфронтацию, потому что в этом не состоит наше намерение», — пояснил посол.

Дипломат также отметил, что миссия не обязательно должна проводиться под эгидой НАТО.

«Мы не говорим о возможной эскалации и о возможном участии войск НАТО (в конфликте — прим. ред.) в Украине. Я полностью согласен с большинством политиков Польши и Запада, которые говорят, что это приведет к слишком сильной эскалации ситуации», — пояснил Магеровский.

Предложение направить в Украину вооруженную миротворческую миссию НАТО или «более широкого состава» выдвинул вице-премьер Польши Ярослав Качиньский по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что речь идет о вооруженной миссии, которая ставит цель «служить миру и несению гуманитарной помощи».