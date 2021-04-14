Польская церковь посоветовала не прививаться вакцинами AstraZeneca и J&J

Польская католическая церковь считает, что производство вакцин AstraZeneca и Johnson&Johnson нарушает моральные принципы, а верующим можно ими прививаться только при отсутствии альтернативы.
«В отличие от первых вакцин, использующих технологии на основе матричной РНК и не вызывающих серьезных моральных возражений, в производстве вакцин AstraZeneca и Johnson&Johnson используются клеточные линии, созданные на биологическом материале, поступившем от абортированных плодов», — говорится в сообщении секретариата Конференции епископата Польши — института координации работы епископов при решении общих проблем.
Согласно сообщению, «католики не должны соглашаться на вакцинацию этими вакцинами, поскольку существуют другие — вышеупомянутые мРНК-вакцины, которые не вызывают моральных возражений».(РИА Новости)