Польская церковь посоветовала не прививаться вакцинами AstraZeneca и J&J

«В отличие от первых вакцин, использующих технологии на основе матричной РНК и не вызывающих серьезных моральных возражений, в производстве вакцин AstraZeneca и Johnson&Johnson используются клеточные линии, созданные на биологическом материале, поступившем от абортированных плодов», — говорится в сообщении секретариата Конференции епископата Польши — института координации работы епископов при решении общих проблем.