Польская церковь посоветовала не прививаться вакцинами AstraZeneca и J&J

Польская католическая церковь считает, что производство вакцин AstraZeneca и Johnson&Johnson нарушает моральные принципы, а верующим можно ими прививаться только при отсутствии альтернативы.
«В отличие от первых вакцин, использующих технологии на основе матричной РНК и не вызывающих серьезных моральных возражений, в производстве вакцин AstraZeneca и Johnson&Johnson используются клеточные линии, созданные на биологическом материале, поступившем от абортированных плодов», — говорится в сообщении секретариата Конференции епископата Польши — института координации работы епископов при решении общих проблем.
Согласно сообщению, «католики не должны соглашаться на вакцинацию этими вакцинами, поскольку существуют другие — вышеупомянутые мРНК-вакцины, которые не вызывают моральных возражений».(РИА Новости)
| 2021-04-14T18:34:27+04:00 14 апреля 2021, 20:25|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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