Польшу подозревают в попытке пробиться к Черному морю с помощью Украины

Российский сенатор Алексей Пушков полагает, что Польша пытается выйти к Черному морю при помощи Украины. Таким образом он прокомментировал идею создания Польшей, Литвой и Украиной «Люблинского треугольника».

По мнению Пушкова, выйти к Черному морю давно мечтает польская элита. «Старая мечта польской элиты времен Пилсудского – «Польша от моря до моря», — написал Пушков в Twitter.

Он отметил, что политика Пилсудского привела к трагедии для Польши. «Ее нынешний интерес к Черному морю отдает фарсом», — резюмировал сенатор.

Во вторник, 28 июля, министры иностранных дел Польши, Украины и Литвы объявили о создании «Люблинского треугольника». Это объединение, как отмечают сами дипломаты, направлено на развитие сотрудничества в сферах безопасности, экономики, торговли, инвестиций, инфраструктуры, туризма и «всего, что способно сделать Европу сильнее».