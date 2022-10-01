Польша завершила строительство заграждения на границе с Беларусью, сообщил в субботу пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарын, передает Интерфакс.

«Польша завершила строительство пограничной стены на границе с Беларусью. Незаконный въезд в Польшу в настоящее время полностью заблокирован», — написал он в соцсетях.

Как добавил Жарын, «польская граница является самой защищенной в Европе».

Посты с этой информацией были сделаны на польском, русском и арабском языках.

Пресс-секретарь добавил, что сейчас ведется установка на заграждении электронных датчиков движения и камер слежения.