Польша на фоне текущих событий призывает к значительному увеличению — до 150 тыс. человек — контингента американских военнослужащих в Европе, особенно на восточном фланге НАТО. Об этом польский вице-премьер, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский заявил в опубликованном в воскресенье интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

«Польша приветствовала бы, если бы американцы увеличили в будущем свое присутствие в Европе с нынешних 100 тыс. военнослужащих до 150 тыс. из-за растущего агрессивного поведения России», — сказал политик. «Из них 75 тыс. солдат должны быть на постоянной основе размещены на восточном фланге [НАТО], то есть на границах с Россией, 50 тыс. солдат должны быть дислоцированы только в Прибалтике и Польше», — считает Качиньский. При этом он подчеркнул, что американские военные в наибольшей степени обеспечивают безопасность Польши.

Ранее начальник штаба сухопутных войск США генерал Джеймс Макконвилл заявил, что Соединенные Штаты не намерены возвращаться к тем уровням военного присутствия в Европе, которые имели место в эпоху холодной войны. До этого Пентагон отмечал, что в настоящее время в Европе находятся около 100 тыс. американских военнослужащих.(ТАСС)