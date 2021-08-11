В последнее время польские пограничники отмечают, что поток нелегальных мигрантов из Беларуси увеличился в несколько раз. По их данным, в этом году на белорусском участке границы уже задержан 871 нелегальный мигрант. За весь прошлый год их было 122.

«Если речь идет о границе с Беларусью, то там предпринимаются действия, чтобы обезопасить эту границу сильнее, чем ранее, так как там появляются тенденции, если речь идет о переходах границы, которых ранее не наблюдалось», — сказал Мюллер. «В связи с этим фактически было принято решение, чтобы усилить границу с Беларусью», — добавил он.