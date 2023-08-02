Польша, в частности, «ждет от Украины готовности принять во внимание польскую позицию, в том числе по защите польского сельского хозяйства, но и по другим вопросам». «Эта позиция сегодня была передана поверенному в делах Украины в Варшаве», — проинформировало ведомство.