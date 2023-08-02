Польша ожидает от Украины уважения ее национальных интересов, в том числе в сельском хозяйстве, заявило внешнеполитическое ведомство по итогам вызова поверенного в делах Украины.
«Польская сторона хочет хороших отношений с Украиной. Они должны основываться на взаимном уважении и понимании национальных интересов», — указал польский МИД.
Как подчеркнуло ведомство, «между партнерами следует избегать слов и действий, которые вредят хорошим отношениям».
Польша, в частности, «ждет от Украины готовности принять во внимание польскую позицию, в том числе по защите польского сельского хозяйства, но и по другим вопросам». «Эта позиция сегодня была передана поверенному в делах Украины в Варшаве», — проинформировало ведомство.