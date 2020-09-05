Польша пообещала опеку всем преследуемым за взгляды в Республике Беларусь

Польша выразила готовность оказывать помощь и поддержку всем, кто повергся преследованиям в Республике Беларусь из-за своих убеждений и взглядов. Такое заявление в субботу, 5 сентября, сделал руководитель канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик на конференции с белоруской оппозиционеркой Ольгой Ковальковой, приехавшей в страну.

«Пока белорусы не смогут свободно говорить о своих убеждениях, пока продолжаются репрессии, в соответствии с решением премьер-министра Матеуша Моравецкого каждый, кто столкнулся с политическими репрессиями в Республике Беларусь, может рассчитывать на опеку польского правительства», — цитирует егоТАСС.

Дворчик отметил, что уже более 100 человек из Республики Беларусь обратились к Польше с просьбой остаться в стране.

В свою очередь доверенное лицо лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской и член координационного совета оппозиции республики Ковалькова рассказала, что ее вынудили уехать из Республики Беларусь \, угрожая в противном случае продолжительным арестом. По словам оппозиционерки, ее вывезли из СИЗО, и привезли на КПП, после перехода которого ей удалось сесть на польской стороне на автобус.

«Они [представители силовых структур] приехали за мной в следственный изолятор, посадили в свою машину, надели капюшон и маску, положили на заднее сиденье машины и вывезли из тюрьмы. Я не знала, куда мы едем. Позднее оказалось, что меня привезли на КПП в «Брузги», — заявила она.

Ранее в этот же день она уже заявляла, что уехала из Республики Беларусь в Польшу якобы из-за того, что ей угрожали продолжительным арестом. Пересечение ею КПП «Брузги» также подтверждал пресс-секретарь белорусского госпогранкомитета Антон Бычковский. По его словам, Ковалькова действительно покинула республику, уехав ночью на рейсовом автобусе в Варшаву. Он отметил, что оппозиционерка беспрепятственно покинула Беларусь.

О том, что Ковалькова уехала из республики и уже находится в Польше, ранее в этот же день сообщили в пресс-службе координационного совета белорусской оппозиции.

При этом 3 сентября сообщалось, что Ковалькову и еще одного члена координационного совета оппозиции Сергея Лылевского арестовали еще на 15 суток за организацию несанкционированной акции, а за день до этого стало известно, что в Польшу уехал и оппозиционер Павел Латушко (iz.ru)