Американская сторона одобрила продажу Польше танков M1A2 Abrams. Заказчик получит танки, инженерные машины, тренажеры и боеприпасы. В арсенал «Абрамсов» для Польши войдут устаревшие снаряды, которые разработали 20 лет назад. Об этом, как сообщает Ленту.ru, пишет Defence24.

В США одобрили продажу более 13,9 тысячи кумулятивных боеприпасов M830A1, 6900 программируемых снарядов XM1147, а также неизвестное количество подкалиберных снарядов KE-W A1.

Издание отмечает, что подкалиберный снаряд, который получат польские танки, разработали 20 лет назад. В публикации предположили, что боеприпас не сможет поражать танки с современными средствами защиты уровня российского комплекса «Реликт».

В настоящее время KE-W A1 остается единственным подкалиберным снарядом для «Абрамсов», который поставляют иностранным заказчикам. Представитель управления по вооружению Министерства обороны Польши Кшиштоф Платек подчеркнул, что танки Abrams должны сертифицировать с новыми боеприпасами, включая DM63A1. Этот боеприпас входит в арсенал польских Leopard 2PL и Leopard 2A5.