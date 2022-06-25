Банк развития Совета Европы в пятницу одобрил предоставление Польше рекордного займа в размере 450 миллионов евро для помощи беженцам из Украины.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу банка.

Средства пойдут на частичное финансирование «Фонда помощи» польского правительства, которое помогает компенсировать расходы предприятий, которые помогают украинским беженцам.

Кроме того, ссуду также направят на единовременные выплаты, оплату жилья и ежемесячное пособие на детей.

Отмечается, что средства будут переданы, прежде всего, местным властям, министерствам по делам семьи и социальной политики, образования и науки и здравоохранения, а также институту социального страхования.

В Польше сейчас проживают более четырех миллионов беженцев из Украины, преимущественно женщины с детьми и пожилые люди.

Как сообщалось, с 1 июля правительство Польши больше не будет платит 40 злотых (около 276 грн) в день на питание и проживание беженцев из Украины.