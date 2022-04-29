Польша поставила Украине более 200 танков Т-72 и несколько десятков боевых машин пехоты. С начала российского вторжения на территорию Украины Варшава поставила Киеву военной техники и оборудования на сумму полтора миллиарда евро. Об этом сообщает Польское радио.

Минобороны Польши заявило, что Украина, помимо прочего, получила системы залпового огня «Град» и ракеты «воздух-воздух» для самолетов МиГ-29 и Су-27.

Кроме тяжёлой техники Киеву переданы беспилотники польского производства WB Electonics. Их используют в разведке.

Польское радио напоминает, что танки Т-72 Украине также поставила Чехия. Всего у украинской армии на вооружении имеется 400 единиц этой военной техники. (svoboda.org)