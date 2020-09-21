Польша, Литва и Румыния предложили ЕС дать Беларуси безвизовый режим

Польша, Литва и Румыния предлагают ЕС дать Беларуси безвизовый режим, доступ к финансовым институтам и помощь в присоединении к ВТО, говорится в заявлении президентов трех стран, распространенном в понедельник.
«Мы считаем, что, поддерживая народ Белоруссии, Европейский союз — как крупная мировая экономическая держава — должен предоставить пакет помощи для демократических экономических преобразований Беларуси», — говорится в заявлении.
По мнению его авторов, пакет должен включать, среди прочего: «содействие торговле с ЕС и помощь в переговорах о вступлении в ВТО; безвизовый режим при наличии необходимых условий; содействие диверсификации энергетического сектора и энергетической безопасности Беларуси».(РИА Новости)
| 2020-09-21T12:32:35+04:00 21 сентября 2020, 15:16|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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