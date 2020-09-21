Польша, Литва и Румыния предложили ЕС дать Беларуси безвизовый режим

По мнению его авторов, пакет должен включать, среди прочего: «содействие торговле с ЕС и помощь в переговорах о вступлении в ВТО; безвизовый режим при наличии необходимых условий; содействие диверсификации энергетического сектора и энергетической безопасности Беларуси».(РИА Новости)