Китай принял решение ввести безвизовый режим для граждан Грузии.

Как передает # со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.

«Китайская Народная Республика приняла решение ввести безвизовый режим для граждан Грузии. Граждане Грузии смогут находиться в Китае без визы 30 дней подряд», — отметил он.

По словам премьера, безвизовый режим создаст новые возможности в плане политического, экономического и культурного развития.

В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. А с 12 сентября Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней.